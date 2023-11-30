Mash: модель Виктория Лопырева задолжала налоговой 120 тысяч рублей

Модель Виктория Лопырева задолжала налоговой 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Виктория задолжала 118 тысяч рублей, не оплатив транспортный налог. Также светская львица проигнорировала оплату налога на имущество и штраф за налоговое правонарушение — несдачу декларации. Суммарно Виктория должна налоговой 120 тысяч.

Напомним, что Лопырева большую часть времени проводит в ОАЭ. По словам модели, она переехала в Дубай из-за рабочих проектов. Также Виктория отметила, что ей подходит местный климат.

Ранее Виктория Лопырева призналась, что уже не живет с мужем, которого увела у подруги. Подробности смотрите в этой статье.

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