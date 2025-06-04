Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез. Об этом стало известно из соцсетей.

Наталья Фриске поделилась в блоге трогательным видео, смонтированным поклонниками с помощью искусственного интеллекта. На кадрах Наталья стоит рядом с сестрой Жанной Фриске, обнимает ее и провожает взглядом в бесконечность.

«Реву с самого утра. Мне в соцсетях отправили видео», — подписала кадры она.