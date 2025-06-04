НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июня 2025, 15:33
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Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез

Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез

© Starface.ru

Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез. Об этом стало известно из соцсетей.

Наталья Фриске поделилась в блоге трогательным видео, смонтированным поклонниками с помощью искусственного интеллекта. На кадрах Наталья стоит рядом с сестрой Жанной Фриске, обнимает ее и провожает взглядом в бесконечность.

«Реву с самого утра. Мне в соцсетях отправили видео», — подписала кадры она.

Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез

© Соцсети

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. В 2013 году ей поставили диагноз глиобластома — опухоль мозга. Прощание с певицей прошло 17 июня в концертном зале Crocus City Hall. Отпевание состоялось 18 июня в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена Фриске на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее мы писали о том, что Шепелев рассказал о личной тайне, которую раскрыла Анфиса Чехова.

Источник:Соцсети
Автор:Александр Асташкин
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Жанна Фриске
Наталья Фриске