Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез
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Наталья Фриске поделилась видео с ожившей сестрой, которое довело ее до слез. Об этом стало известно из соцсетей.
Наталья Фриске поделилась в блоге трогательным видео, смонтированным поклонниками с помощью искусственного интеллекта. На кадрах Наталья стоит рядом с сестрой Жанной Фриске, обнимает ее и провожает взглядом в бесконечность.
«Реву с самого утра. Мне в соцсетях отправили видео», — подписала кадры она.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. В 2013 году ей поставили диагноз глиобластома — опухоль мозга. Прощание с певицей прошло 17 июня в концертном зале Crocus City Hall. Отпевание состоялось 18 июня в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена Фриске на Николо-Архангельском кладбище.
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