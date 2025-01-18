Певица Кети Топурия показала редкое фото с мужем, от которого родила двоих детей

Вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия показала редкое фото с мужем, бизнесменом Львом Деньговым, от которого родила двоих детей. В своем блоге она опубликовала снимок крупным планом, на котором лицом приживается к щеке избранника.

При этом и Кети, и ее муж были празднично одеты. На шее певицы красовалось колье, а на пальце кольцо с огромным камнем. Кроме того, визажисты сделали ей вечерний макияж с акцентом на глаза. Судя по всему, Лев Деньгов выбрал классический костюм бежевого оттенка и для контраста надел черную рубашку.