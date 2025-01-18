Певица Кети Топурия показала редкое фото с мужем, от которого родила двоих детей
© Starface.ru
Вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия показала редкое фото с мужем, бизнесменом Львом Деньговым, от которого родила двоих детей. В своем блоге она опубликовала снимок крупным планом, на котором лицом приживается к щеке избранника.
При этом и Кети, и ее муж были празднично одеты. На шее певицы красовалось колье, а на пальце кольцо с огромным камнем. Кроме того, визажисты сделали ей вечерний макияж с акцентом на глаза. Судя по всему, Лев Деньгов выбрал классический костюм бежевого оттенка и для контраста надел черную рубашку.
Напомним, в 2020 году Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова (настоящее имя Павел Гузбанд). В 2021 году у пары родился мальчик, которого назвали Адам, а в 2024 году девочка - Николь. Кроме того, у Кети есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.
Ранее Кети Топурия нелестно высказалась о певце SHAMAN. Она дала понять, что не разделяет всеобщего восторга вокруг Ярослава Дронова и ей в принципе не нравится его имидж.