Певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистку задержали в аэропорту Шереметьево в нетрезвом состоянии. Очевидцы заметили ее странное поведение и пожаловались персоналу, который вызвал полицию. Певица отказалась от медицинской экспертизы, и дело направили в суд. Отмечается, что ее оштрафовали на 5 тысяч рублей.

На данный момент представители артистки не комментировали новость о задержании.

Ранее 17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия отказалась говорить о матери после скандала. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что за бренд «Я русский» с певцом SHAMAN будут бороться бизнесмены из Петербурга.