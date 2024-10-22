За бренд «Я русский» с певцом SHAMAN будут бороться бизнесмены из Петербурга

За бренд «Я русский» с певцом SHAMAN будут бороться бизнесмены из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, производители алкоголя зарегистрировали торговую марку «Я русский! Каков восторг!» еще 15 лет назад. Они позаимствовали фразу у полководца Александра Суворова. Несмотря на то, что предприниматели перестали выпускать продукцию, они не отказались от бренда. По их словам, в ближайшее время в магазинах появятся новые товары.

Владельцы марки убеждены, что Роспатент не позволит артисту зарегистрировать бренд. Более того, они назвали заявку певца неудачным пиаром. Бизнесмены отметили, что могли бы потребовать с него денежную сумму за использование их знака в песне «Я русский», но не будут этого делать так как он «неплохо поет».

На данный момент комиссия будет изучать все имеющиеся бренды и сопоставлять их с вариантом артиста.

Ранее SHAMAN назвал неожиданную причину регистрации бренда «Я русский». Подробности читайте в этой новости.

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