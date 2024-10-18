«Давайте без вопросов»: старшая дочь Глюкозы отказалась говорить о матери после скандала

Дочь певицы Глюкозы Лидия, выступающая под псевдонимом Рэй, отказалась отвечать на вопросы о матери после скандала, в который она попала. 17-летняя артистка попросила журналистов не поднимать тему ее родительницы. Об этом сообщает mk.ru.

Лидия вышла в свет и продемонстрировала новый имидж. Девушка призналась, что создала образ для съемки вместе со своим стилистом. Однако, когда у нее спросили, как к переменам в ее внешности отнеслась Глюкоза, у юной певицы переменилось настроение.

«Давайте без вопросов про маму», — резко отреагировала Рэй.

А вот о личной жизни девушка разговаривала охотно. Она рассказала, что состоит в серьезных отношениях со своим молодым человеком. Но о свадьбе они пока не думают. Личность возлюбленного Лида не раскрывает.

Кроме того, дочь Глюкозы призналась, что ей тяжело совмещать работу и учебу.

«Я последний год доучивалась именно в таком режиме, и я просто не вывозила», — поделилась певица.

Ранее появилась информация, что Глюкозу не позвали на главные новогодние концерты на ТВ в этом году.