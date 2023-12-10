Певице Дубцовой понадобилась срочная помощь врачей

Певице Ирине Дубцовой стало плохо — у артистки подскочило давление, когда она находилась дома. Но врачам удалось стабилизировать ее состояние.

По данным Telegram-канала Mash, у 41-летней певицы повысилось давление. Из-за этого ее мама вызвала скорую помощь, которая приехала в квартиру Дубцовой на Арбате. Медики стабилизировали ее состояние и оставили артистку отдыхать.

Госпитализация не потребовалась.

Ранее певица Ирина Дубцова призналась, что недавно во время концерта в Сочи у нее сбылся страшный сон. Дело в том, что на выступлении артистка рухнула прямо перед поклонниками. А все из-за высоких каблуков.

Также мы писали о недавнем обмороке Надежды Бабкиной. Однако в театре «Русская песня» опровергли эту информацию, уточнив, что звезде действительно стало плохо на съемках, но сознание она не теряла.