Просто переволновалась: в театре «Русская песня» опровергли сообщение об обмороке Бабкиной

Информация о том, что певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках, не соответствует действительности. Об этом заявил телеканалу «360» директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов.

По его словам, в настоящий момент с исполнительницей все хорошо. Действительно, на съемках телеканала «Звезда» ей стало нехорошо, но никакого обморока со звездой не случалось. Артистка выступала перед зрителями, произносила перед ними пламенную речь и в какой-то момент почувствовала себя плохо.

«Сказала пламенную речь, плюс софиты, повышенная температура на съемочной площадке, ну и просто переволновалась», — пояснил Рябов.

Поэтому никакого обморока не было, тем более никакой реанимации, резюмировал директор МГАТ в беседе с журналистами.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. По их данным, певице вызвали скорую помощь. Однако после осмотра звезду не стали госпитализировать.