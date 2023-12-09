Просто переволновалась: в театре «Русская песня» опровергли сообщение об обмороке Бабкиной
Директор МГАТ «Русская песня» заявил, что Надежда Бабкина не падала в обморок.
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Информация о том, что певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках, не соответствует действительности. Об этом заявил телеканалу «360» директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов.
По его словам, в настоящий момент с исполнительницей все хорошо. Действительно, на съемках телеканала «Звезда» ей стало нехорошо, но никакого обморока со звездой не случалось. Артистка выступала перед зрителями, произносила перед ними пламенную речь и в какой-то момент почувствовала себя плохо.
«Сказала пламенную речь, плюс софиты, повышенная температура на съемочной площадке, ну и просто переволновалась», — пояснил Рябов.
Поэтому никакого обморока не было, тем более никакой реанимации, резюмировал директор МГАТ в беседе с журналистами.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. По их данным, певице вызвали скорую помощь. Однако после осмотра звезду не стали госпитализировать.