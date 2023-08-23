Певица Ирина Дубцова рухнула на сцене во время концерта в Сочи

41-летняя певица Ирина Дубцова призналась, что недавно во время концерта в Сочи у нее сбылся страшный сон. Дело в том, что на выступлении артистка рухнула прямо перед поклонниками. А все из-за высоких каблуков.

Как рассказала вокалистка, она всегда боялась упасть на сцене, но раньше ей удавалось этого избегать. До последнего появления на публике. По словам Дубцовой, виноват оказался ее образ, который включал в себя совершенно неудобные босоножки, в которых тяжело передвигаться. И задача оказывается еще сложнее на некоторых сценах из-за неровностей.

«Всегда выступаю в обуви на очень высокой платформе, а сцена не всегда в концертных залах ровная… и я упала. У меня запнулась нога», - рассказала Ирина.

После падения за кулисами певица предпочла избавиться от злополучных босоножек, так что велика вероятность, что теперь поклонники будут видеть кумира только в удобной обуви.

Впрочем, Дубцова серьезных травм не получила. Ей даже не потребовалось ехать в больницу, хотя изначально нога была не в самом лучшем состоянии – она отекла и болела. Но лед смог снять неприятные симптомы. Сейчас исполнительница чувствует себя намного лучше.

Ранее на концерте упала и другая певица – экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.