Певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину* запретили въезд на Мальдивы

Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) запретили въезд на Мальдивы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента Мальдивской Республики.

Уже несколько месяцев жители Мальдив проводят акции протеста и требуют, чтобы правительство запретило гражданам Израиля въезд в страну. Президент отреагировал на их просьбу и заявил, что в законодательство внесены соответствующие правки.

Известно, что Алла Пугачева и ее супруг являются гражданами Израиля. В 2022 году певица получила паспорт благодаря браку с юмористом. Теперь звездная пара не сможет наслаждаться красотами Мальдив.

Власти Израиля отреагировали на решение президента Мальдивской Республики. В Израиле посоветовали не ездить на Мальдивы. Более того, израильтян призвали покинуть остров как можно скорее, поскольку МИД Израиля не сможет предоставить им помощь.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой тайно вернулся в Россию. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ