Пошел по стопам сестры: как живет и чем занимается брат Чулпан Хаматовой

Ивар Калныньш заявил, что брат Чулпан Хаматовой работает в Рижском русском театре. Актер рассказал о взаимоотношениях с Чулпан в эфире шоу RTVI Новости.

После февраля 2022 года многие звезды переехали в Латвию. По словам Ивара, он поддерживает российских коллег и рад, что «талантливые люди» теперь работают в Латвии. В качестве примера он назвал брата Чулпан, который служит в Рижском русском театре имени Чехова. Шамиль Хаматов пошел по стопам звездной сестры.

Артист отметил, что знаком с Хаматовой. Более того, он нередко посещает спектакли с ее участием.

«Мы не служим в одном театре. Я там в каком-то одном спектакле 25 лет назад выступал. Но я знаком с режиссером, который с ней работает. И он меня с ней познакомил», — высказался актер.

Ивар отметил, что уже несколько лет не работает в России и почти не общается с российскими коллегами.

«Кто-то мне звонит, мы общаемся. Называть имена не хочу», — резюмировал Ивар.

Ранее уехавший в Латвию актер Ивар Калныньш заявил, что СССР заработал на нем миллионы. Подробности читайте в этой новости.