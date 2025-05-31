Певица Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении». Подробности приводит ТАСС.

Артистка подчеркнула, что рада возрождению международного музыкального конкурса. По словам Жасмин, он сблизит Россию с другими странами.

Кроме того, певица раскрыла, что в будущем хотела бы представлять нашу страну на «Интервидении».

«С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на "Интервидении"», - разоткровенничалась певица.

Также Жасмин подчеркнула, что новость о проведении конкурса обрадовала ее и она подумала о необходимости возродить его раньше из-за большого количества талантливых людей.

«Когда я узнала о том, что "Интервидение" пройдет вновь, то, скажу честно, подумала: "А почему мы не сделали этого раньше? У нас в стране очень много талантов". Будут приезжать очень многие достойные вокалисты, артисты, певцы. Я уверена, что "Интервидение" станет очень популярным, выйдет на высокий международный уровень"», - раскрыла Жасмин.

Напомним, что 3 февраля Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025» в Москве. В этом году Россию представит SHAMAN.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан оценил участие SHAMAN на «Интервидении».

Также сообщалось, что вместо SHAMAN на «Интервидение» звали другого исполнителя.