Вместо SHAMAN на «Интервидение» звали другого исполнителя

Анна Asti призналась, что ее звали выступить на «Интервидении». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Анна Asti рассказала, что ей предлагали поучаствовать в «Интервидении» от России. По словам исполнительницы хита «Царица», она отказалась от этого из-за нехватки свободного времени и отсутствия подходящей песни.

«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. Определенной песни еще не было, это было на уровне предложения. Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», — заявила она.

Asti напомнила, что в конце 2025 года состоится премьера концертной программы «Царица». Певица пообещала показать зрителям шоу «мирового уровня».

Напомним, представлять Россию на «Интервидении» будет певец SHAMAN.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении».