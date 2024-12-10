Певица Жасмин высказалась о публикации ее пикантных фото

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) рассказала, что не боится слива своих интимных фотографий по причине их отсутствия.

«За себя я не боюсь: у меня нет таких фотографий. Мой муж видит все вживую, онлайн. Для старости тоже такие снимки не делаю. Мы с мужем будем запоминать что-то более красивое», — приводит слова певицы mk.ru.

Жасмин также отметила, что в отправке интимных фотографий своему партнёру нет «ничего такого».

Ранее 47-летняя певица призналась, что голодает по 19 часов ради стройной фигуры. Она призвала не следовать ее примеру, так как вопрос питания индивидуален для каждого человека. Жасмин рекомендовала всем желающим похудеть обратиться к специалистам и разработать персональный план.

В ноябре Жасмин сообщила, что ее 8-летний сын Мирон уехал в Дубай. По ее словам, мальчик хорошо знает английский и при необходимости помогает маме с переводом.