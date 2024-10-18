«19 часов голодаю»: певица Жасмин рассказала, почему отказывается от еды

Певица Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин, рассказала, что похудела благодаря экстремальной диете. Как призналась 47-летняя артистка, она голодает по 19 часов в сутки, чтобы избавиться от лишних килограммов.

«Я питаюсь по системе «19 и 5», то есть 19 часов голодаю, а 5 часов могу кушать почти все, что мне хочется. Диета сложная: очень непросто начать ее соблюдать. Привыкнуть к голоданию на протяжении девятнадцати часов достаточно проблематично», — призналась артистка в беседе с Ura.ru.

По словам Жасмин, ей удалось наладить такой график питания только через две недели после начала диеты. Кроме того, сначала не было никаких результатов, поэтому хотелось все бросить.

«Оказывается, эта диета не сразу работает. Сначала нужно две недели продержаться, несмотря на отсутствие какого-либо результата. Он появляется только потом», — пояснила певица.

При этом она призвала не следовать ее примеру, так как вопрос питания всегда индивидуален. Жасмин рекомендовала всем желающим похудеть обратиться к специалистам и разработать персональный план.

Ранее певица Жасмин подарила квартиру старшему сыну, который вступил в брак. Не забывает она и о младших наследниках: исполнительница хита «Дольче Вита» помогает 12-летней дочери Маргарите стать звездой.