«Очень хорошо знает английский, помогает переводить»: 8-летний сын Жасмин уехал в Дубай
© Tarakanov Vadim/East News
Певица Жасмин рассказала, что ее 8-летний сын Мирон уехал в Дубай. Мальчик хорошо знает английский и при необходимости помогает маме с переводом.
Подробности сообщает mk.ru.
Жасмин посетила светскую церемонию одна: без мужа и детей.
«Дети находятся на море в Дубае и ждут меня», - рассказала певица. После мероприятия она улетит к ним.
Певица рассказала, что дети хорошо учатся. Младший пошел в четвертый класс, посещает английскую школу – туда поступают с пяти лет.
Сейчас ребенок учится исключительно на иностранном языке. С раннего возраста мальчику нанимали репетитора.
«Поэтому он очень хорошо знает английский…Да, восьмилетний мальчик помогает маме переводить», - поделилась Жасмин.
Ранее певица высказывалась о невестке и отношениях с ней. Артистка признавалась, что считает жену сына за дочь. Между ними никогда не было ссор и конфликтов. Жасмин мечтает стать бабушкой и хочет внучку.