Певица Зара рассказала о своем идеале мужчины

Известная певица Зара назвала Василия Ланового идеалом мужчины. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам артистки, Лановой был красивым, благородным, умным, глубоким мужчиной, обладающим хорошим чувством юмора. Она подчеркнула, что общение с актером было «подарком судьбы».

«Мне очень повезло, я знала его лично», — заявила Зара.

Кроме того, певица заявила, что ценит возможность смотреть фильмы Ланового и его интервью. Она также понадеялась, что молодое поколение будет брать с народного артиста СССР хороший пример, как прожить достойную жизнь.

Напомним, Василий Лановой умер в 2021 году от коронавируса. За свою карьеру актер снялся в экранизациях таких произведений, как «Алые паруса» Александар Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, «Война и мир» Льва Толстого, «Вожка» Юлия Семенова и других. В 1985-м он получил звание народного артиста СССР.

Ранее стало известно, что певица Zivert решила отменить выступления до осени 2024 года из-за сильных болей в спине.

Также певица Алсу рассказала, что ей не нравилось собственное имя.