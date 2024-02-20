«Я считала его странным»: певица Алсу призналась, почему ей не нравилось ее имя

Певица Алсу всегда выступала на сцене без псевдонима и под собственным именем. Однако звезда призналась, что ей не всегда нравилось, как ее зовут. Об этом сообщает The Voice.

Артистка поделилась в соцсети фото на фоне огромного букета роз. Алсу позировала на снимке в черной водолазке и светлых джинсах с распущенными волосами и сдержанным макияжем с акцентом на глаза. Образ певицы дополнили серьги-пусеты.

Алсу поделилась, что в детстве ей не нравилось, как ее зовут. Кроме того, певица раскрыла тайну своего имени.

«В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я — Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу и т.д. А оказывается, оно мне очень подходит и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу — „розовая вода“», — подписала пост артистка.

Пользователи Сети сделали знаменитости много комплиментов в комментариях.

«Любимая певица с детства», «И имя очень красивое, и вы, Алсу, невероятная!», «У красивого человека всегда красивое имя», — написали поклонники звезды в комментариях.

Алсу регулярно выступает на сцене. Свободное время певица старается проводить с родными и близкими. Ради них исполнительница отказывается от праздничных корпоративов.

Напомним, в 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. У супругов родились две дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. В 2023 году в Сети появились слухи о разладе в отношениях супругов. Однако артистка заявила, что у нее хорошие отношения с предпринимателем и перевела тему разговора.

Ранее мы писали о том, что Алсу раскритиковала российских артистов за звездную болезнь.