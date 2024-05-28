Певица Юлия Савичева вспомнила, что впервые вышла на сцену с Максимом Фадеевым. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась музыкальная премия RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Савичева. Юлия находилась в хорошем настроении и охотно общалась с журналистами.

В беседе с прессой певица отметила, что благодарна Максиму Фадееву за успешную карьеру. Она вспомнила, как в 4-летнем возрасте вышла на сцену Курганской филармонии вместе с продюсером. После этого Юлия поняла, что хочет связать свою жизнь с творчеством.

«Я навсегда запомню четыре года, когда первый раз в жизни меня вывели на сцену. На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда», — высказалась знаменитость.

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