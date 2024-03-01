39-летняя певица Юлия Михальчик сообщила, что стала мамой во второй раз. Выпускница «Фабрики звезд» поделилась радостной новостью с HELLO!.

Певица Юлия Михальчик стала мамой во второй раз. По словам артистки, роды прошли без осложнений. Примечательно, что Юлия не стала раскрывать пол новорожденного ребенка. Также она не рассказывает об отце младенца.

«Поздравлять уже можно, я стала мамой во второй раз. Все благополучно», — высказалась знаменитость.

По словам Юлии, уже скоро она вернется к концертной деятельности.

Напомним, что у певицы есть старший сын Александр, которому в марте исполнится 11 лет. Михальчик объявила о второй беременности осенью 2023 года.

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