33-летняя певица Zivert появилась на съемках «Голоса» после новости о болезни. Об этом сообщает StarHit.

В феврале 2024 года певица Zivert объявила о творческой паузе. В личном блоге певица пожаловалась на проблемы со здоровьем, из-за которых она не может выступать. Это привело к тому, что знаменитость отменила концерты до осени.

Несмотря на временный уход со сцены, Zivert не отказалась от участия в шоу «Голос». Певица появилась на съемочной площадке в фиолетовом кожаном платье и дополнила образ легкой укладкой. По данным СМИ, сейчас команда проекта снимает этапы поединков и нокаутов.

Телепродюсер Юрий Аксюта отметил, что знает о проблемах знаменитости. По словам Юрия, создатели шоу берегут Zivert и «сдувают с нее пылинки».

«Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в «Голосе» — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей наставнице готовить со своей командой номера для следующих этапов конкурса», — резюмировал Аксюта.

Ранее психолог и астролог заявила, что долгая пауза в карьере Zivert может привести к потере уверенности певицы. Об этом Сара Овсепян сообщила сайту «Страсти».