Певица Виктория Дайнеко вышла в свет в облегающем черном платье и с возлюбленным. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Москве состоялась премьера фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Виктория Дайнеко. Певица вышла на красную дорожку в коротком платье, которое подчеркнуло ее фигуру, высокие сапоги с острым мысом и сумкой. Викторию сопровождал возлюбленный, отдавший предпочтение расслабленному образу. Он надел серый кардиган, джинсы, белую футболку и кеды от Gucci.

Напомним, что в 2023 году Виктория раскрыла роман с геологом, чье имя не называет. Она делится совместными снимками с избранником и выходит с ним в свет.

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