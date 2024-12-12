«Я в ужасе»: Виктория Дайнеко хочет перевести дочь на домашнее обучение

Певица Виктория Дайнеко призналась, что хочет перевести дочь на домашнее обучение. Звезда в соцсетях объяснила, почему задумалась об этом.

Исполнительница хита «Лейла» не показывает ребенка, но часто рассказывает о своей жизни. На днях женщина призналась, что из-за приближающихся новогодних праздников добираться до школы стало намного труднее. Ребенок рано уходит и поздно возвращается, что не устраивает звездную маму.

«Я в ужасе от пробок на дорогах и думаю, может мне на последние две недели декабря перевести ребенка на домашнее обучение? Школа у нас не очень далеко от дома, но с нынешними пробками», – поделилась Дайнеко.

Певица отметила, что ее дочь должна была приехать в пять вечера, но добралась лишь в семь. Она призналась, что находится в ужасе от дорожного коллапса.

«Мне кажется, нам точно нужно домашнее обучение», — добавила артистка.

Напомним, что дочери Виктории сейчас девять лет. Лишь недавно Виктория раскрыла, как на самом деле зовут наследницу. Ей дали имя Елизавета. Артистка воспитывает дочь от барабанщика, с которым давно рассталась. Между ними были ссоры и даже выяснения отношений в суде.

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