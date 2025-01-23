НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 января 2025, 12:35
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20-летняя Александра Трусова снялась в купальнике после новости о беременности

20-летняя Александра Трусова снялась в купальнике после новости о беременности

© AA/Abaca/East News

20-летняя Александра Трусова снялась в купальнике после новости о беременности. Спортсменка поделилась снимком в соцсети.

В личном блоге Трусова сообщила об отъезде из России. Фигуристка проводит январский отпуск в Дубае и делится солнечными кадрами. На одном из снимков Александра запечатлена в синем раздельном купальнике, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Тем самым фигуристка опровергла слухи о беременности, которые появились в начале 2025 года.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на фото Трусовой, назвав ее «красоткой».

20-летняя Александра Трусова снялась в купальнике после новости о беременности

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Красотка! Какая же Саша красавица, у нее невероятные волосы и потрясающая фигура. Прекрасно выглядит», — написали россияне.

Ранее Яна Рудковская возмутилась слухами о беременности Трусовой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогерша Валя Карнавал улетела в США.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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