20-летняя Александра Трусова снялась в купальнике после новости о беременности. Спортсменка поделилась снимком в соцсети.

В личном блоге Трусова сообщила об отъезде из России. Фигуристка проводит январский отпуск в Дубае и делится солнечными кадрами. На одном из снимков Александра запечатлена в синем раздельном купальнике, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Тем самым фигуристка опровергла слухи о беременности, которые появились в начале 2025 года.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на фото Трусовой, назвав ее «красоткой».