Певица Виктория Дайнеко впервые вывела дочь Елизавету на красную дорожку. Об этом сообщает Леди Mail.

В Москве состоялась премьера фильма «Не одна дома 2». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Виктория Дайнеко. Певица появилась на красной дорожке с мужем и дочкой от отношений с Дмитрием Клейманом.

Для выхода в свет семья выбрала расслабленные образы. Виктория пришла на мероприятие в светлых джинсах, пиджаке, белой футболке и туфлях. Дочка певицы позировала перед камерами в джинсовой юбке, рубашке, жилетке, белых колготках и кроссовках, а супруг — в красной куртке, футболке, кепке, белых джинсах и кедах.

Напомним, Виктория узаконила отношения с новым избранником весной 2025 года. Она получила предложение руки и сердца на футбольном матче.

Ранее певица Виктория Дайнеко призналась, что хочет родить сына от нового мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе сняли на видео 11-летнего сына Луку.