«Парня нам точно не хватает»: Виктория Дайнеко планирует ребенка вместе с новым мужем

Певица Виктория Дайнеко призналась, что хочет еще раз стать мамой. У нее в планах родить мальчика, но здесь от нее ничего не зависит. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка в 2025 году вновь вышла замуж. Ее супругом стал Беркели Овезов. Свадьбу они организовали на скорую руку – буквально за две недели. Однако торжеством они остались полностью довольными. Праздник получился камерным – присутствовали только 35 человек. Причем дочерей молодоженов среди гостей не оказалось.

После свадьбы Виктория мечтает о путешествии, а также пополнении в семье. Она поделилась, что они с мужем уже обсуждают этот вопрос, но пока не знают, когда будут пытаться забеременеть.

«Я не знаю, когда это может произойти, но то, что я хотела бы иметь еще детей — это факт, и мой муж тоже. Все дети прекрасны, но у нас уже трое девчонок на двоих, если бы появился брат для них — это было бы здорово. Парня нам точно не хватает», - рассказала Виктория.

К слову, в свадебное путешествие Дайнеко и Овезов не могут отправиться из-за работы певицы. Она надеется, что все-таки сможет взять отпуск летом и они поедут в санаторий в Белоруссию.

Ранее Виктория Дайнеко высказалась об окончании суда мужа с бывшей женой за детей.