Певица Валерия раскрыла имена самых добрых артистов России

Российская певица Валерия перечислила самых добрых артистов России. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам исполнительницы, к числу добрейших артистов она может отнести художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского и певицу Мари Краймбрери. Валерия также подчеркнула, что в соцсетях можно столкнуться со множеством злости.

«Я вообще радуюсь, когда люди наши разворачиваются в сторону добра. Вот когда почитаешь соцсети, думаешь: „Что же все такие злые? Один сплошной хейт“. Но нет, не хейтом единым, друзья. Все равно позлословить? Да-да-да, а вот пожалеть кого-то немногие могут», — поделилась артистка.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не разводится с певицей Валерией после 21 года совместной жизни.

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