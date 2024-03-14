«Кисти рук начали синеть»: невестка Валерии рассказала о тяжелом состоянии дочки Селин

Трехлетняя внучка Валерии попала в больницу в критическом состоянии с цианозом. Лиана Шульгина рассказала о здоровье дочки в соцсети.

В марте 2024 года стало известно о госпитализации внучки Валерии. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что девочка подцепила вирусную инфекцию и находится в Лапино. Как выяснилось, ситуация была намного опаснее.

Незадолго до госпитализации у Селин поднялась высокая температура и начался цианоз: ее «кисти рук и ног начали резко синеть». Испугавшись, звездная мама вызвала скорую помощь. К моменту приезда врачей у малышки поднялась температура до 40 градусов. Осмотрев ребенка и сделав укол, медики приняли решение о госпитализации.

«После укола температура спала до 39,8. Селин сделали тесты, рентген, взяли кровь. Ей было так плохо, даже не разговаривала и не сопротивлялась. Через несколько часов нам сказали, что у нас метапневмовирус и на него наслоился грипп Б», — сообщила Лиана.

Селин продолжают делать капельницы с антибиотиками. На сегодняшний день она по-прежнему находится в больнице.

Ранее сообщалось о том, что дочке Иосифа Пригожина сделали пластику с переносом пупка за миллион рублей. Подробности смотрите в этой новости.