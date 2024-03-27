«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал про брак с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему не разводится с певицей Валерией. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В Москве состоялась пресс-конференция Иосифа Пригожина, во время которой он рассказал про брак с Валерией. Продюсер отметил, что вместе с певицей уже 21 год. По словам знаменитости, он осознанно выбрал путь «служения» Валерии.

«Дома мы семья, а на работе мы работаем. Мы дополняем друг друга. Естественно, мы абсолютно разные. У нее есть особый взгляд на жизнь, но в целом у нас есть общие пересечения», — высказался продюсер.

Пригожин отметил, что за годы брака они пережили множество испытаний. По словам Иосифа, его профессиональные ошибки могли испортить карьеру певицы. Однако даже в таком случае Валерия была рядом с ним.

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