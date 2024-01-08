Певица Валерия впервые за долгое время вышла в свет со старшим сыном в Дубае

55-летняя певица Валерия впервые за долгое время вышла в свет в Дубае со старшим сыном. Об этом сообщает издание Woman.ru.

В новогодние праздники в Дубае состоялся музыкальный фестиваль. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и певица Валерия. Примечательно, что артистка провела вечер не одна, а в компании семьи. На ковровой дорожке она появилась вместе с сыном Артемием Шульгиным и Иосифом Пригожиным. Отметим, что наследник Валерии ведет уединенный образ жизни и редко посещает мероприятия.

Для выхода в свет исполнительница хита «Часики» выбрала элегантное черное платье и красные туфли. Певица дополнила наряд яркой помадой, очками и собрала волосы в хвост. Ее спутники отдали предпочтение более расслабленным образам, выбрав спортивный стиль. Иосиф появился на ковровой дорожке в толстовке, брюках и кедах, а Артемий — в белой футболке, джинсах и кроссовках.

В беседе с журналистами певица призналась, что не спешит возвращаться в Москву. Как выяснилось, Валерия всю новогоднюю ночь работала. Теперь она хочет отдохнуть и насладиться солнечной погодой.

Также на мероприятии появились Регина Тодоренко, Игорь Николаев, Стас Михаилов, Егор Крид.

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