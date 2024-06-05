Певица Валерия показала архивный снимок со свадьбы с Иосифом Пригожиным
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Певица Валерия показала архивный снимок со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Артистка трогательно поздравила мужа с годовщиной.
20 лет назад Валерия и Иосиф сыграли свадьбу. По словам певицы, тогда публика не верила в их чувства и долговечность брака. Несмотря на предубеждения, пара до сих пор вместе и 5 июня отметила фарфоровую свадьбу.
«Смотрю на эти кадры, как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему. Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь», — высказалась певица.
На публикации Валерии можно узнать многих звездных гостей. В числе знаменитостей, посетивших торжество, оказались Виктор Дробыш, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов и Олег Газманов.
Ранее певица Валерия заявила, что Анастасия Приходько украла у нее шанс выступить на «Евровидении». Подробности читайте в этой новости.
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