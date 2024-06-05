Певица Валерия показала архивный снимок со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Артистка трогательно поздравила мужа с годовщиной.

20 лет назад Валерия и Иосиф сыграли свадьбу. По словам певицы, тогда публика не верила в их чувства и долговечность брака. Несмотря на предубеждения, пара до сих пор вместе и 5 июня отметила фарфоровую свадьбу.

«Смотрю на эти кадры, как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему. Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь», — высказалась певица.