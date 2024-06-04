«Ее просто впихнули»: Валерия рассказала, что Приходько украла у нее шанс выступить на «Евровидении»

Певица Валерия рассказала, как упустила шанс выступить на «Евровидении» из-за Анастасии Приходько. По словам артистки, многие ждали именно ее среди участников, но ничего не вышло, так как ее коллегу несправедливо «впихнули» в отбор.

В 2009 году Приходько представила Россию на конкурсе песни. Но немногие знают, что тогда ее место могла занять Валерия. Вокалистка рассказала, что у нее была мощная песня, записанная на трех языках, немало денег было вложено в клип, снятый культовым английским режиссером. Но в итоге все оказалось зря, так как выбрали Анастасию.

«Конечно, это было несправедливо, потому что на самом деле Приходько возникла в последнюю секунду, ее просто впихнули. Те силы, которые могли ее впихнуть. Она не участвовала там. Вообще голосование странное было», - заявила Валерия в шоу «Звезда в ответе».

По словам певицы, на отборочных она была одной из фавориток, многие ждали именно ее, поэтому сильно удивились, когда объявили победителя. К слову, Приходько на «Евровидении» заняла 11-е место.

Ранее Валерия рассказала, что друзья предрекали ей развод с Иосифом Пригожиным.