Певица Валерия на шоу «Маска» назвала Регину Тодоренко «мозгополоскушкой». Тодоренко рассказала о прозвище, данном коллегой, в новом выпуске передачи.

В эфире «Маски» Регина сообщила о своей зависимости. Телеведущая призналась, что начала стирать не только свои, но и чужие вещи. Знаменитость даже предложила Филиппу Киркорову воспользоваться ее предложением и отдать вещи для стирки.

«На уши так точно полоскушка», — съязвил Филипп.

Услышав ответ певца, Регина не растерялась и рассказала о прозвище, данном ей Валерией. «Валерия говорит, что я мозгополоскушка», — высказалась Тодоренко.

К слову, Регину не задевают насмешки коллег. Телеведущая с улыбкой воспринимает замечания от звезд шоу «Маска».

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