Певица Валерия поделилась секретом крепких отношений

Народная артистка России Валерия раскрыла секрет сохранения крепких отношений. Ее слова приводит The Voice.

По мнению певицы, не существует какого-то конкретного рецепта для крепкого союза. При этом она назвала общее мировоззрение важным фактором в построении прочных отношений.

«Если твой человек, то пройдете с ним до конца, преодолеете все трудности», — заявила исполнительница.

Напомним, с 2004 года Валерия состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Продюсер признавался, что влюбился в певицу с первого взгляда. При этом исполнительница не сразу захотела вступать с ним в отношения. Артистка рассказывала, что Пригожин завоевал ее сердце заботой и вниманием. В 2024 году звездные супруги отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не разводится с Валерией.

Также Валерия рассказала, что на сайтах знакомств много аферистов.