«Цена не так высока»: модный эксперт оценила образ Тодоренко на шоу «Маска»
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Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз удивила ярким образом. В новом выпуске «Маски» она предстала в платье насыщенного синего цвета, украшенном аппликацией в виде гербер. Примечательно, что год назад в этом же наряде была замечена Ольга Бузова на гала-ужине «Жара Music Awards». Однако, кое-что все же отличало Тодоренко от Бузовой. Певица отказалась от перчаток, хотя также дополнила образ банданой и темными локонами. Действительно ли платье, столь популярное среди знаменитостей, достойно похвалы? Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.
«Регина в этом платье — словно воплощение восточной принцессы из сказок. Ее наряд, изготовленный из изысканной парчи, дышит восточным великолепием. От узоров до текстуры, каждый элемент здесь по-своему интересен. Длинное платье, закрытое впереди, но с игривым вырезом на спине, создает удивительный контраст между восточным колоритом и европейским изяществом. Особенно привлекает внимание насыщенный цвет образа. Головной убор и перчатки, тонко сочетающиеся с нарядом, удачно дополняют ансамбль, напоминая эстетику времен ар-деко. Образ свеж и одновременно театрален», — высказалась эксперт.
Елена Шерипова
Эксперт в области моды
Все детали к месту: многослойная юбка придает ей изящество, а повязка — загадочности и шарма. Возможно, добавление контрастных аксессуаров могло бы придать образу дополнительную интригу. Однако, даже без них, наряд смотрится гармонично.
«Данное платье от российского бренда Barbino. Здорово видеть, что Регина не только обладает безупречным вкусом, но и поддерживает отечественных дизайнеров. И цена этой шедевральной работы не так уж и высока — всего лишь 68 тысяч рублей. Вдохновляет, когда эстетика ставится во главу угла, а мировые бренды по заоблачной стоимости отходят на второй план», — резюмировала Елена.
Елена Шерипова
Эксперт в области моды