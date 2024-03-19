«Цена не так высока»: модный эксперт оценила образ Тодоренко на шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз удивила ярким образом. В новом выпуске «Маски» она предстала в платье насыщенного синего цвета, украшенном аппликацией в виде гербер. Примечательно, что год назад в этом же наряде была замечена Ольга Бузова на гала-ужине «Жара Music Awards». Однако, кое-что все же отличало Тодоренко от Бузовой. Певица отказалась от перчаток, хотя также дополнила образ банданой и темными локонами. Действительно ли платье, столь популярное среди знаменитостей, достойно похвалы? Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова.