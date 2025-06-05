Певица Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали годовщину в свадебных костюмах. Супруги показали праздничные кадры в соцсети.

Валерия и Иосиф Пригожин отметили 21 годовщину со дня свадьбы. В честь этого события супруги вновь примерили свадебные образы: на певице было белое платье в цветочек, а на продюсере классический синий костюм с белой рубашкой и бабочкой.

По словам Валерии, спустя годы брака она не сомневается в чувствах Пригожина.

«Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной — его нельзя не любить. Спасибо, мое солнце, что всегда рядом, и с успехом, и любыми проблемами. И ты прекрасно знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. Наши отношения прошли проверку временем. И пусть порой не все бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга», — трогательно обратилась певица к продюсеру.

У Валерии и Иосифа нет общих детей. Зато, как отмечает артистка, Пригожин принял ее наследников от предыдущих отношений как родных.

Ранее муж Валерии Иосиф Пригожин признался, что поцеловался с другой на глазах певицы. Подробности читайте в этой новости.

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