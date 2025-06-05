«Зачем топтаться на граблях»: Гогунский объяснил, почему больше не готов жениться

Виталий Гогунский объяснил, почему больше не планирует жениться. Актер, известный по сериалу «Универ», был женат трижды, но сейчас уверен: новый брак — не для него. В интервью Леди Mail он заявил, что больше не хочет официально оформлять отношения.

«Каждый раз в конкретно моих случаях брак менял отношения в худшую сторону. Начиналась какая-то сказка про золотую рыбку: то это хочу, то то… Поэтому расписываться я больше не хочу: зачем топтаться на граблях», — считает знаменитость.

Однако актер не исключает серьезных отношений в будущем. Он готов обеспечивать партнершу, чтобы она чувствовала себя защищенной.

«Для того, чтобы женщина рядом со мной могла чувствовать себя в безопасности, буду спустя время записывать на нее какое-нибудь имущество. А как по-другому? Если у меня рядом с ней появились деньги на машину, значит, я ей обязан эту машину купить», – поделился Виталий.

Гогунский описал идеальную для себя женщину. Но отмечает, что и сам работает над собой, чтобы быть достойной той, кого хочет видеть рядом.

«Для меня главное в женщине — это доброта и воспитание. Ну и внешность, конечно, не буду кривить душой», — добавил актер.

Ранее мы писали о том, что дочь Виталия Гогунского высмеяла отца после скандала.