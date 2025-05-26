«Подходит и целует меня»: Иосиф Пригожин признался в измене Валерии

Иосиф Пригожин сделал неожиданное признание о личной жизни с Валерией. В эфире нового выпуска YouTube-шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной продюсер рассказал, как однажды изменил певице.

По словам мужа Валерии, инцидент произошел во время совместного полета с коллегами. Тогда к нему подошла телеведущая Светлана Моргунова и поцеловала его прямо на глазах у артистки.

«Мы летели из Израиля большим коллективом. Были Светлана Моргунова, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум… Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая», — поделился Иосиф Пригожин.

Напомним, певица и продюсер состоят в браке с 2004 года. Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Исполнительница хита «Часики» признавалась, что никогда не простит измену в отношениях. При этом артистка отмечала: супруг никогда не давал ей поводов для подозрений его в неверности. По словам знаменитости, они с мужем всегда рядом и знают каждый шаг друг друга.

Ранее Иосиф Пригожин честно высказался о браке с Валерией: «Мы абсолютно разные».