Певица Татьяна Куртукова выбрала наряд на выпускной почти за 300 тысяч

Певица Татьяна Куртукова выступила перед выпускниками в образе почти за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистку пригласили спеть знаменитую песню «Матушка Земля» на Московском выпускном-2025. Татьяна подошла к выбору наряда на вечер с особой тщательностью и сделала ставку на российских брендах.

Так, кокошник, украшающий голову Куртуковой, стоил 110 тысяч рублей, а свободное платье в пол — 104 тысячи. Девушка дополнила образ красным ажурным ремнем, кольцом и аккуратными серьгами.

Перед столичными выпускниками выступали и другие звезды. Так, на балу в Кремле появилась исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель. В тот день артистка поделилась с журналистами откровением. Она уверена, что ее пропавший бывший муж жив.

А вот на выпускной вечер, который прошел 27 июня на ВДНХ, приехала Ольга Серябкина. Певица посоветовала всем школьникам учиться, поскольку знания — это та опора, которая помогает выделиться на фоне других.