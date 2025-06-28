«Было очень много контроля»: Ольга Серябкина вспомнила свой выпускной

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина вспомнила, как проходил ее выпускной. Об этом она рассказала журналистам ROCKET MAG.

Слишкой веселый выпускной, по мнению Ольги, — это плохой знак. Она уверена, что ребят, только закончивших школу, лучше контролировать.

«На моем выпускном было очень много контроля, и поэтому все было окей», — подчеркнула певица.

К тому же Серябкина призналась, что на выпускном ей хотелось выглядеть взрослее, поэтому она выбрала соответствующий образ. Как утверждает артистка, ее наряд тогда был похож на то, в чем она выступала, будучи в составе SEREBRO.

«Момент, когда тебя вызывают, чтобы выдать тебе этот аттестат, — это такой глубокий выдох и ощущение того, что очень много всего впереди», — поделилась она.

Также Ольга посоветовала всем выпускникам учиться, поскольку знания — это опора, которая помогает выделяться на фоне других и быть лучше.

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