«Это урок для его души»: Катя Лель нашла пропавшего мужа «между мирами»

Катя Лель уверена, что ее пропавший во Франции бывший муж жив. В беседе с журналистами Telegram-канала «Звездач» певица призналась, что ощущает его между мирами.

Напомним, в апреле экс-супруг Кати Лель Игорь Кузнецов без вести пропал во Франции. Поиски мужчины продолжаются, но результатов нет до сих пор.

В свою очередь, исполнительница хита «Мой мармеладный» уверена, что Игорь Кузнецов жив.

«Это серьезный урок для его души, ему дают очень большой шанс трансформации — если он сможет пройти этот шанс, то он будет жить дальше», — пояснила она.

Катя Лель также подчеркнула, что часто видит вещие сны, из которых получает важную информацию, в частности, о своем бывшем муже.

«Я не ощущала его в другом мире. Я ощущала его между мирами, между этим миром и другим. Я не могла это объяснить, я видела, что ребенок очень переживает, все-таки у них большая связь с папой энергетическая», — добавила артистка.

Откровениями певица поделилась на выпускном балу, который прошел в Кремле 28 июня. Днем ранее школьники отмечали свой выпускной на ВДНХ, где тоже выступали звезды отечественного шоу-бизнеса.

Так, например, свой выпускной вспоминала Ольга Серябкина. Бывшая солистка группы SEREBRO хотела выглядеть старше своих лет, поэтому подобрала тогда соответствующий образ.

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