Певица София Ротару переписала квартиру в Москве за 65 млн на сына. Артистка хотела продать недвижимость, но от нее отказывались, узнав хозяйку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Ротару имеется трехкомнатная квартира на Зоологической улице, которую она получила в подарок от Юрия Лужкова. Певица решила переоформить ее на 54-летнего сына, чтобы тот продал недвижимость без лишнего шума.

После своего отъезда из РФ певица продала квартиру в Крыму, а также пыталась избавиться от отеля за 2,5 млрд.

Ранее квартиру Софии Ротару в Москве сняли с продажи из-за отсутствия покупателей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у телеведущего Александра Васильева появился новый долг в размере 534 тысяч.