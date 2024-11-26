Счета компании заблокированы: у телеведущего Александра Васильева появился новый долг в размере 534 тысяч

Бывший ведущий популярного на Первом канале шоу «Модный приговор» Александр Васильев вновь оказался в поле зрения налоговой. Он задолжал крупную сумму, передает Telegram-канал Звездач.

Телеведущий владеет ООО «Лилии Александра Васильева». По данным СМИ, у компании появился новый долг. На этот раз речь идет о сумме в размере 534 тысяч рублей.

Однако это не единственный долг, который числится за Васильевым. Помимо него, налоговая ждет, пока бывший ведущий «Модного приговора» погасит задолженность на сумму более миллиона рублей. Счета компании знаменитости из-за долга заблокированы.

Ранее Александ Васильев рассказал в интервью, почему больше не будет вести популярное шоу «Модный приговор» на Первом канале. По его словам, на это повлияла текущая обстановка. Он не вернулся в передачу после того, как она на время перестала выходить в 2022 году.