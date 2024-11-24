Московскую квартиру Софии Ротару сняли с продажи после требования о ее конфискации

Квартиру Софии Ротару в Москве сняли с продажи после предложения общественников конфисковать элитную недвижимость артистки.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, риелторы ежедневно показывали трешку, подаренную Ротару экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, потенциальным покупателям, однако предложение в итоге никого не заинтересовало даже со скидкой в 5 миллионов рублей.

По словам специалистов по недвижимости, десятки претендентов отказались от сделки.

Напомним, 122-метровая квартира певицы расположена на Зоологической улице в центре Москвы. Проживающая в Киеве София Ротару рассчитывала получить за нее 70 миллионов рублей.

Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой конфисковать московскую квартиру Ротару в пользу государства, а также проверить артистку на возможное финансирование ВСУ.