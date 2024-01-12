Певица Слава рассекретила свой вес после того, как бросила диету: хирург не помог

Отказавшая от диеты певица Слава рассказала о своем весе после праздников. Она опубликовала в личном микроблоге видео, на котором встает на весы и озвучивает результат.

Артистка, находясь на отпуске на Мальдивах в компании гражданского мужа Анатолия Данилицкого, их дочери и родственников, решила поделиться своими внешними изменениями с подписчиками. Звезда не стесняется открыто обсуждать свой отдых и позволяет себе разнообразные удовольствия, что, естественно, сказалось на ее фигуре.

43-летняя исполнительница не стала скрывать, что в последние дни не придерживается диеты, наслаждается местной кухней и разнообразными развлечениями. В начале нового года в Интернете появилось видео с располневшей артисткой, в котором она демонстрирует, что ее концертное платье не застегивается. На днях певица снова поразила подписчиков, решившись впервые показать результаты на весах – почти 78 килограммов.

Впрочем, она не уточнила свой исходный вес перед праздниками и отдыхом.

Напомним, что в прошлом году Слава хвасталась идеальной фигурой после посещения пластического хирурга. Она легла под нож, а после долго восстанавливалась. При этом у артистки случился конфликт со звездным специалистом Тимуром Хайдаровым, о котором мы писали ранее.

Кроме того, мы писали о том, что гражданский муж певицы Славы перестал молчать о ее проблемах с алкоголем. Бизнесмен Анатолий Данилицкий посоветовал любимой меньше пить. На возлюбленного артистка не обиделась и восприняла его комментарий со смехом.