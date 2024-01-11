«Пить надо меньше»: муж певицы Славы перестал молчать о ее проблемах с алкоголем

Бизнесмен Анатолий Данилицкий посоветовал певице Славе меньше пить. На возлюбленного артистка не обиделась и восприняла его комментарий со смехом.

На проблемы вокалистки с алкоголем ей указывали многие коллеги и поклонники. На какое-то время Слава действительно пыталась взять себя в руки и завязать, однако довольно быстро сорвалась. Сейчас фанаты нередко видят кумира в социальных сетях с различными коктейлями и фужерами, наполненными спиртным. Но зависимость певица отрицает, считая, что таким образом просто отдыхает и поднимает себе настроение.

Впрочем, некоторые проблемы Слава все-таки стала замечать. Например, с сосудами. Она об этом рассказала избраннику, на что получила ответ: «Ну, пить надо меньше!» Сказал Данилицкий это с улыбкой, поэтому певица не стала воспринимать его слова всерьез.

К слову, не так давно артистка собиралась расстаться с бизнесменом, но потом вновь сошлась с ним. Она делилась, что у них в отношениях бывало «всякое». Они ссорились, мирились, даже дрались. Супруги принимают недостатки друг друга, поэтому им и удается преодолевать все невзгоды.

Ранее Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем после того, как бросила алкоголь.