Певица Слава пристыдила Викторию Боню и ответила на ее обвинения в алкогольной зависимости

Певица Слава оказалась в центре скандала после обсуждения ее поведения и любви к спиртному в эфире шоу. Ведущая Виктория Боня вместе с коллегами рассказали о том, как исполнительница весело отдыхает, не стесняясь пикантных подробностей. Разговоры дошли до брюнетки, которая резко ответила девушкам и указала на их грехи.

Напомним, что Боня нелестно высказалась о певице, намекнув на ее излишнюю любовь к спиртным напиткам. Жительница Монако в эфире шоу «Злые языки» вспомнила опыт работы со Славой.

«Я вела одно мероприятие, где она пела. Помню, в гримерке она убрала в себя почти полную бутылку виски. Она не вышла еще на сцену, а в бутылке осталось немного. Она вышла, спела, как ни в чем не бывало, зашла трезвая как будто бы, и допила эту бутылку», — рассказала Виктория.

Боня добавила, что для женщины такое поведение недопустимо. Другая участница программы, блогер Наталья Краснова рассказала о том, что Слава обожает ходить в стриптиз-клубы. Они публично обсудили, как отдыхает брюнетка, но только за ее спиной. Когда разговоры дошли до самой артистки, она записала эмоциональное видео.

Слава посоветовала Красновой не завидовать ее роскошному отдыху, на который она заработала своим трудом. А Боне певица припомнила скандал, в котором телеведущая оказалась во время участия в проекте «Дом-2».

«То, что нормально или ненормально решать не нам точно, а зрителю. Это все определят полные залы, которых у тебя никогда не будет. Зато будут олигархи, потому что ты хорошо очень делаешь одно дело», — высказалась в сторону Виктории Слава.

Ранее мы писали о еще одном скандале, в котором была замешана Слава. Певица жестко ответила Ксении Собчак на ее высказывание и назвала телеведущую предательницей.