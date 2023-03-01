«Пить женщине – это ненормально!»: певица Слава неприятно удивила телеведущую Боню

Веселая и эпатажная певица Слава не только много работает, но и шумно отдыхает. 42-летняя исполнительница не скрывает, что балует себя спиртными напитками. Телеведущая Виктория Боня вспомнила, как была в шоке от количества выпитого артисткой алкоголя на одном из мероприятий.

В эфире Rutube-шоу «Злые языки» светская львица поделилась историей, которая произошла с ней и Славой во время корпоратива.

«Я вела одно мероприятие, где она пела. Помню, в гримерке она убрала в себя почти полную бутылку виски. Она не вышла еще на сцену, а в бутылке осталось немного. Она вышла, спела, как ни в чем не бывало, зашла трезвая как будто бы, и допила эту бутылку», — рассказала Виктория.

Коллега телеведущей Андрей Борисов отметил, что при таком адреналине, как на выступлении, алкоголь выматывается из организма. Но Боня поспорила с ним.

«Ребята, это ненормально пить женщине бутылку виски за несколько часов!» — высказалась жительница Монако.

Во время программы также выяснилось, что Слава обожает стриптиз-клубы. Это подтвердила другая ведущая Наталья Краснова.

«Я тоже туда ходила, когда писала книгу. Стриптизеры так гордятся, что с ними общалась Слава! Фотки показывают», — поделилась Краснова.

Исполнительница не раз открыто говорила о том, что обожает веселиться. Выпивать и отдыхать в шумных местах. Ранее мы писали о том, как певица Слава в тайне от дочери выбрала имя для ее первенца.