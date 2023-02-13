«Не по масти я тебе»: певица Слава дала пощечину Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала. Знаменитость часто высказывается о различных ситуациях и персонах, но иногда получает резкий ответ. На днях она устроила публичную перепалку с известной певицей.

Женщине пришлось не по душе высказывание певицы Славы. Исполнительница прошлась по Собчак и по Земфире* (признана в РФ иностранным агентом).

«Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзает людей, зарабатывает на их доверии и сваливает. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России, и, заработав, сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — написала Слава в личном микроблоге.

Ксения отреагировала на сообщение брюнетки и предложила устроить с ней интервью. Но Слава заявила, что не собирается общаться с «предателями Родины». Звезда даже показала личную переписку с журналисткой, а потом выругалась матом.

«Дорогая певица Слава, может, скажешь это все в лицо? Слабо интервью в стиле «Оскара Кучеры» и ответить на все эти важные вопросы?» — поинтересовалась Ксения.

Но певица ответила, что не собирается тратить на это свое время. «Не по масти я тебе», – заявила исполнительница.

Ранее мы писали о том, как Ксения Собчак высказалась об израильском гражданстве.