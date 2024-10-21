«Пойдет дальше, не оглядываясь»: почему Седокова подала на развод с мужем Тиммой

Общественность продолжает обсуждать брак певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала экс-солистка группы «ВИА Гра» подогрела слухи о расставании, но потом спортсмен дал понять, что просто так эту женщину не отпустит. Однако, 21 октября СМИ написали, что звезда все же подала на развод. Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» порассуждала о том, что происходит между супругами.

«Есть такие пары, которым просто необходимо испытывать свои отношения на прочность. Судя по всему, пара Седокова и Тимма именно из этой категории. Романтичному Янису безумно не хватает полыхающего огня, который бурлит в Анне. И безусловно, второй такой он не найдет, так как мало кто может теперь с ней сравниться в его понимании», – заявила сваха.

Анна не исключает, что яркая пара помирится, но будет ли потом у них спокойная жизнь?

«Однозначно, будет бурное примирение и пара просуществует как-то время на пике страстей и эмоций. На мой взгляд, энергичная Седокова пойдет дальше, не оглядываясь, а более спокойный Янис просто не способен за ней угнаться и всегда держать нужный ей накал страстей. Как типичный «Рак» он рано или поздно захочет тишины и спокойствия, а это вряд ли устроит нашу огненную Леди. Но это лишь мои предположения, поэтому нам остается только наблюдать за этими фееричными отношениями», – пояснила сваха.

Ранее сваха Анна Осипова объяснила любовь ведущего Александра Гордона к молодым девушкам.